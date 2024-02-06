На Украине жестоко избили православного архиерея, а из Эстонии выгнали митрополита ЭПЦ

На Украине продолжается бесовщина в отношении канонической Православной церкви. Поощряемые безнаказанностью нацисты избили митрополита УПЦ: Банческий монастырь, расположенный на Буковине, опубликовал соответствующие фотографии избитого до полусмерти архиерея Лонгина - митрополита Банченского.
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