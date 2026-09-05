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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жозе Моуринью: «Бетис» пытается влиять на судью, а футболисты «Реала» остаются на ногах. Передо мной игрок выглядел как мертвый – уже думал, что едет скорая, но нет. Вот о чем речь»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью объяснил, почему использовал слово «наивные» в отношении игроков своей команды после поражения от « Бетиса » (0:1) в матче Ла Лиги.

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