Киевский пиарщик надеется, что вице-президент Трампа поменяет свою антиукраинскую позицию

Киеву следует наладить коммуникацию с американским сенатором Джей Ди Вэнсом, ставшим кандидатом от республиканцев на пост вице-президента, несмотря на ряд прежних антиукраинских заявлений со стороны этого политика.
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