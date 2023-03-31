В Генштабе России заявили, что второй волны мобилизации нет в планах

Военнослужащих для выполнения задача вполне хватает, подчеркнули в ведомствеНачальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Владимир Цимлянский сообщил, что в РФ не собираются проводить вторую волну мобилизации.
Военнослужащих для выполнения задача вполне хватает, подчеркнули в ведомствеНачальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Владимир Цимлянский сообщил, что в РФ не собираются проводить вторую волну мобилизации.
Свежие комментарии