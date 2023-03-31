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В Генштабе России заявили, что второй волны мобилизации нет в планах

В Генштабе России заявили, что второй волны мобилизации нет в планах

Военнослужащих для выполнения задача вполне хватает, подчеркнули в ведомствеНачальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Владимир Цимлянский сообщил, что в РФ не собираются проводить вторую волну мобилизации.

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