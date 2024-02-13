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Стюардесса назвала одну вещь, которую никогда нельзя делать в туалете самолета

Стюардесса назвала одну вещь, которую никогда нельзя делать в туалете самолета

В вопросах гигиены лучше полагаться исключительно на самого себя. фото: Shutterstock/Fotodom.ruПеред взлетом экипаж самолета обычно сообщает пассажирам всю жизненно необходимую информацию: как надеть кислородную маску и жилет, где располагаются аварийные выходы и так далее.

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