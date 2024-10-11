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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По данным инсайдера, ремейк Splinter Cell всё ещё находится в разработке, игра не о...

По данным инсайдера, ремейк Splinter Cell всё ещё находится в разработке, игра не о...

По данным инсайдера, ремейк Splinter Cell всё ещё находится в разработке, игра не отмененаРемейк Splinter Cell Remake был официально анонсирован в декабре 2021 года, когда Ubisoft объявила, что они делают обновлённую версию игры Tom Clancy’s Splinter Cell 2002 года с использованием движка Snowdrop.

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