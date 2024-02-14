«Энергетика зверская!» — Маргулис в восторге от живого выступления SHAMAN

Что может быть наивысшей похвалой для начинающей звезды, чем приглашение на свои события от знаменитостей, которые прославлены годами? Евгений Маргулис давненько хотел познакомиться с артистом SHAMAN лично, видя, как тот талантлив и желая посмотреть на его выступления вживую.
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