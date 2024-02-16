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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В Пермском крае резко выросли цены на огурцы

Пермьстат опубликовал данные о потребительских ценах в Прикамье в январе 2024 года. По сравнению с декабрем 2023 года стоимость услуг в регионе выросла на 1,2%, цены на непродовольственные товары увеличились на 0,5%, а на продукты — на 1,2%.

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