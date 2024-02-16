В Пермском крае резко выросли цены на огурцы

Пермьстат опубликовал данные о потребительских ценах в Прикамье в январе 2024 года. По сравнению с декабрем 2023 года стоимость услуг в регионе выросла на 1,2%, цены на непродовольственные товары увеличились на 0,5%, а на продукты — на 1,2%.