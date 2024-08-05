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«Израиль в повышенной готовности к любому сценарию» — советник офиса Нетаньяху

«Израиль в повышенной готовности к любому сценарию» — советник офиса Нетаньяху

Израиль готов к разным вариантам развития ситуации с Ираном - "как в обороне, так и в нападении". Об этом утром 5 августа RTVI заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман<strong>Израиль готов к разным вариантам развития ситуации с Ираном — "как в обороне, так и в нападении".

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