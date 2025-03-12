Украинский канал: Кремль может затребовать от Киева выхода с оставшихся под контролем ВСУ территорий Курской области

Одним из условий прекращения огня с российской стороны, очевидно, будет вывод подразделений ВСУ из пока еще оставшейся под их контролем части Курской области, пишет канал «Легитимный» со ссылкой на источники.
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