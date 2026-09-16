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Татар-информ

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Мэр Нижнекамска рассказал, как идет восстановление домов после атаки БПЛА

Мэр Нижнекамска рассказал, как идет восстановление домов после атаки БПЛА

Фото: канал МАКС Радмира Беляева Мэр Нижнекамска Радмир Беляев в соцсетях рассказал, как проходит восстановление домов после атаки БПЛА.

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