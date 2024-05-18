Инвесторы готовятся к разблокировке токенов MANTA и ROSE

Внимание рынка привлекла заметная разблокировка AEVO и последующее снижение цены токена. Ожидается, что токены, поступающие на рынок через два проекта в течение следующих 13 часов, окажут существенное влияние.
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