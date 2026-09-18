"Новая антиРоссия": раскрыта истинная цель нападок Украины на Белоруссию

В середине сентября украинские военные снова нашли виноватого в прилетах по своим глубоким тылам. Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что Белоруссия снова запустила ретрансляторы для координации российских дронов.
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