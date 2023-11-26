Аналитик Федяков: мандарины могут подорожать до стоимости красной икры

Не исключено, что мандарины к новогоднему столу будут стоить как деликатесная красная икра.Поставить на стол бутерброды с красной икрой или вазочку с мандаринами? Не исключено, что в скором времени жители России окажутся перед таким выбором.
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