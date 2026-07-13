Иран нанес удары по объектам США после новой серии американских атак

Иран в понедельник начал наносить удары по американским военным объектам в Иордании и Бахрейне в ответ на новую серию атак СШАИран в понедельник начал наносить удары по американским военным объектам в Иордании и Бахрейне в ответ на новую серию атак США по территории страны.