Иран нанес удары по объектам США после новой серии американских атак

Иран в понедельник начал наносить удары по американским военным объектам в Иордании и Бахрейне в ответ на новую серию атак СШАИран в понедельник начал наносить удары по американским военным объектам в Иордании и Бахрейне в ответ на новую серию атак США по территории страны.
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