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"Курский фронт" вынудил Киев оголить свои слабые места: Белоусову нужно только отдать приказ. Список целей уже известен

"Курский фронт" вынудил Киев оголить свои слабые места: Белоусову нужно только отдать приказ. Список целей уже известен

Фото: mil.ru Сегодня 712 прочитали И в список приоритетных целей не входит киевский диктатор Владимир Зеленский.

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