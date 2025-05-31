Украина обрушится как карточный домик – эта ситуация еще не близко, но ее ростки уже создаются. В конечном итоге киевскому режиму придется бежать, как когда-то это делали афганцы, цепляясь за американские самолеты.
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