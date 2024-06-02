РИА Новости: экономика Италии потеряла €10-15 млрд из-за антироссийских санкций

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что антироссийские санкции вредят и тем странам, которые их принимают, - так, экономика Италии лишилась из-за этого €10-15 млрд.
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