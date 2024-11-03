Ким Кардашьян в подвеске принцессы Дианы, Эмили Ратаковски, Кайя Гербер на гала-вечере LACMA Art + Film

В музее искусств округа Лос-Анджелес 2 ноября состоялся гала-вечер LACMA Art + Film. Мероприятие посетили многие звезды, включая Ким Кардашьян, которая привлекла больше всего внимания прессы не только благодаря своему платью, но и благодаря одному уникальному украшению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Это несерьезно". Саша Плющенко заявил, что его младший брат больше не хочет работать за конфеты
- Скандал в США, подогреваемый Илоном Маском: белка Пинат, которую забрали у хозяина и усыпили, стала символом кампании Дональда Трампа
- "Я должен в очереди стоять". Алексей Учитель рассказал, почему его дочь Анна Пересильд не снимается в его фильмах
Свежие комментарии