Ким Кардашьян в подвеске принцессы Дианы, Эмили Ратаковски, Кайя Гербер на гала-вечере LACMA Art + Film

В музее искусств округа Лос-Анджелес 2 ноября состоялся гала-вечер LACMA Art + Film. Мероприятие посетили многие звезды, включая Ким Кардашьян, которая привлекла больше всего внимания прессы не только благодаря своему платью, но и благодаря одному уникальному украшению.