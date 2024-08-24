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Только для пьющих интеллектуалов с чувством юмора, все вы, люди с прошлым СССР, не пройдете: угадайте крылатую цитату — Жванецкий или Довлатов?

Только для пьющих интеллектуалов с чувством юмора, все вы, люди с прошлым СССР, не пройдете: угадайте крылатую цитату — Жванецкий или Довлатов?

Проверьте глубину и крепость вашего чувства юмора! Граждане с советским п̶а̶с̶п̶о̶р̶т̶о̶м̶ прошлым не пройдут! фото: мультфильму «Пиф-паф, ой-ой-ой» (1980)Сегодняшняя дата не отпускает нас: 34 года назад, 24 августа 1990 года, умер Сергей Довлатов.

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