Проверьте глубину и крепость вашего чувства юмора! Граждане с советским п̶а̶с̶п̶о̶р̶т̶о̶м̶ прошлым не пройдут! фото: мультфильму «Пиф-паф, ой-ой-ой» (1980)Сегодняшняя дата не отпускает нас: 34 года назад, 24 августа 1990 года, умер Сергей Довлатов.