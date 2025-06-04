Популярный кроссовер исчез с российского сайта марки — в чем дело?

В данный момент у официальных дилеров Omoda еще сохраняются некоторые запасы дорестайлингового варианта модели C5, и сейчас к заказу доступны обе версии фастбек-кроссовера – прежняя и обновленная, сообщает источник со ссылкой на представительство марки в России.