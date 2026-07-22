Жительницу Забайкалья оштрафовали за фиктивную регистрацию семьи иностранца

Женщина прописала в своём доме целую семью мигрантов, хотя не собиралась предоставлять им жильё. Суд оштрафовал её на 120 тысяч рублей, но платить она не спешила, пока приставы не объяснили, что вместо денег можно получить реальный срок.
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