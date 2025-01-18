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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Впервые с 2018-го во второй неделе Australian Open не будет мужчин из России

Впервые с 2018-го во второй неделе Australian Open не будет мужчин из России

В первом круге Андрей Рублев проиграл Жоао Фонсеке, Павел Котов – Жайме Фарии, а Роман Сафиуллин – Танаси Коккинакису.

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