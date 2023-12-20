Смартфон спас военного из России от выстрела украинского снайпера

Снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смог устранить российского военного. Его смартфон, находившийся в кармане рядом с сердцем, остановил пулю и спас ему жизнь, пишет Telegram-канал "Работайте, братья!".
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