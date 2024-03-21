В ЯНАО суд рассмотрит дело капитана судна, где из-за нарушений погиб человек

В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что переданы в суд материалы уголовного дела, возбуждённого против капитана буксира-толкача, который во время перевозки баржи нарушил технику безопасности, вследствие чего погиб человек.
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