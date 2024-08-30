В ЯНАО любительница тихой охоты собрала 100 кг грибов за 5 часов

В этом году грибной сезон на Ямале радует любителей тихой охоты щедрым урожаем. Жительница Губкинского Татьяна Дротик вернулась из леса с центнером грибов, рассказала местная телерадиокомпания «Вектор» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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