На 9,2% снизилась заболеваемость наркоманией в Приангарье

В 2024 году в Приангарье зафиксировано снижение первичной заболеваемости расстройствами, вызванными употреблением наркотиков, на 9,2% по сравнению с 2023 годом, показатель составил 22,6 случая на 100 тысяч населения, сообщает антинаркотическая комиссия Иркутской области.