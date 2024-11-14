Топ-менеджера «Ростелекома» обвиняют в мошенничестве

Директор Департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком» Владимир Шадрин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде .
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