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Царьград

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Онищенко заявил о влиянии гаджетов и вейпов на продолжительность жизни

Онищенко заявил о влиянии гаджетов и вейпов на продолжительность жизни

Академик Геннадий Онищенко отметил, что 80% продолжительности жизни зависят от личных привычек. Вредные привычки, вейпы и зависимость от гаджетов сокращают жизнь, снижают уровень физической активности, вызывая угрозу для здоровья населения.

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