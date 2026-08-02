Онищенко заявил о влиянии гаджетов и вейпов на продолжительность жизни

Академик Геннадий Онищенко отметил, что 80% продолжительности жизни зависят от личных привычек. Вредные привычки, вейпы и зависимость от гаджетов сокращают жизнь, снижают уровень физической активности, вызывая угрозу для здоровья населения.
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