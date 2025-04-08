Маск вступил в конфликт с советником президента США и назвал его идиотом

ВАШИНГТОН, 8 апреля, ФедералПресс. Илон Маск, возглавляющий департамент государственной эффективности США, резко ответил на критику со стороны советника президента по вопросам торговли и производства Питера Наварро.
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