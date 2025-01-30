"Абзац": пенсии россиян могут сократиться в 1,5 раза к 2047 году

Пенсии россиян могут фактически сократиться в 1,5 раза по реальному наполнению к 2047 году, пишет издание "Абзац" со ссылкой на заявление председателя набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова.
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