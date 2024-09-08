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Женщина в Сибири выходила подобранную рысь и оставила ее дома как кошку

Женщина в Сибири выходила подобранную рысь и оставила ее дома как кошку

Сибирячка приютила у себя дома настоящую рысь. Первоначально она не планировала этого, но животное нуждалось в срочной помощи.

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Комментарии
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СП
Светломир Пенев
Всё это очень понравилось,будь Марсель жив-здоров
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13 час.
Дмитрий Гурин
В Ютюбе раньше можно было увидеть ролики с рысью Умкой из Подмосковья по моему и там не только она одна в доме но и еще рысь и пара пантер. У друзей под Челябинском живет пара леопардов из тех кого не смогли адаптировать к воле. Семья зоологов с небольшим коллективом в заповеднике, по гос программе занимаются возрождением Азиатских гепардов уже больше 20 лет.....  Вроде все идет как задумано... Но вот &quot;ошибочные воспитательные факторы&quot; (они сами так их назвали) остаются рядом с ними. Гуляют сами по себе но в вольеры возвращаются.
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11 час.
ГМ
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Загрызет нахрен, хищник, есть хищник.
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4 час.

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