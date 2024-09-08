Сибирячка приютила у себя дома настоящую рысь. Первоначально она не планировала этого, но животное нуждалось в срочной помощи.
Женщина в Сибири выходила подобранную рысь и оставила ее дома как кошку
Комментарии
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СП
Светломир Пенев
Всё это очень понравилось,будь Марсель жив-здоров
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13 час.
Дмитрий Гурин
В Ютюбе раньше можно было увидеть ролики с рысью Умкой из Подмосковья по моему и там не только она одна в доме но и еще рысь и пара пантер. У друзей под Челябинском живет пара леопардов из тех кого не смогли адаптировать к воле. Семья зоологов с небольшим коллективом в заповеднике, по гос программе занимаются возрождением Азиатских гепардов уже больше 20 лет..... Вроде все идет как задумано... Но вот "ошибочные воспитательные факторы" (они сами так их назвали) остаются рядом с ними. Гуляют сами по себе но в вольеры возвращаются.
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11 час.
ГМ
Георгий Михалев
Загрызет нахрен, хищник, есть хищник.
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4 час.
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