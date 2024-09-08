Женщина в Сибири выходила подобранную рысь и оставила ее дома как кошку

Дмитрий Гурин

В Ютюбе раньше можно было увидеть ролики с рысью Умкой из Подмосковья по моему и там не только она одна в доме но и еще рысь и пара пантер. У друзей под Челябинском живет пара леопардов из тех кого не смогли адаптировать к воле. Семья зоологов с небольшим коллективом в заповеднике, по гос программе занимаются возрождением Азиатских гепардов уже больше 20 лет..... Вроде все идет как задумано... Но вот "ошибочные воспитательные факторы" (они сами так их назвали) остаются рядом с ними. Гуляют сами по себе но в вольеры возвращаются.