Цены на машины снизятся, а гибриды будут в фаворе – прогноз автоэксперта

На авторынке произошла колоссальная затоварка, все машины не успевают распродать, уверен Александр Михельсон Что изменится в ближайшем будущем на автомобильном рынке, в эфире Business FM Барнаул рассказал автоэксперт Александр Михельсон.
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