В Центральном районном суде Новосибирска началось разбирательство по иску владелицы коммерческого помещения в доме на улице Семьи Шамшиных, 12, которая требует увеличить выделенную электрическую мощность с 5,95 до 35 кВт для будущего салона красоты и школы визажа.
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