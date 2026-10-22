В Центральном районном суде Новосибирска началось разбирательство по иску владелицы коммерческого помещения в доме на улице Семьи Шамшиных, 12, которая требует увеличить выделенную электрическую мощность с 5,95 до 35 кВт для будущего салона красоты и школы визажа.