Финляндия столкнулась с рядом сложностей, которые оказали негативное влияние на ее экономику. Одной из проблем является фокус на западные и американские интересы, что привело к трудностям в области экономики, увеличению числа банкротств и снижению иностранных инвестиций.
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