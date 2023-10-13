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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Российскую трассу «Формулы-1» сократят ради туристов

Гоночную трассу в Сочи, которая восемь раз принимала гонки «Формулы-1», сократят. Она будет функционировать в формате малого кольца, а незадействованные участки вокруг Олимпийского парка откроют для свободного доступа посетителей.

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