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Полпред Якушев заявил, что сброс воды из Казахстана должен быть лучше согласован

Полпред Якушев заявил, что сброс воды из Казахстана должен быть лучше согласован

Представитель президента России в Уральском федеральном округе ₽Владимир Якушев₽ подчеркнул необходимость обсуждения наводнений в Курганской и Тюменской областях с учетом системы водохранилищ в Казахстане, откуда происходит сброс воды.

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