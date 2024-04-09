Полпред Якушев заявил, что сброс воды из Казахстана должен быть лучше согласован

Представитель президента России в Уральском федеральном округе ₽Владимир Якушев₽ подчеркнул необходимость обсуждения наводнений в Курганской и Тюменской областях с учетом системы водохранилищ в Казахстане, откуда происходит сброс воды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии