Армения на грани: как Пашинян готовит страну к исчезновению

Референдум в ЕС, азербайджанские амбиции и Запад, который всегда рядом (но не помогает). Что делает государство суверенным? Собственная армия? Экономика? Национальная идея? Или же способность не вестись на внешние игры, в которых ты — всего лишь разменная монета? На сайте Минобороны Азербайджана появились «исторические справки», в которых вся территория Армении объявляется «исконно азербайджанской», а Россия, как всегда, выставляется главным виновником всех бед.