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Смелый Китай: Пекин стал гораздо сильнее со времен Корейской войны

Смелый Китай: Пекин стал гораздо сильнее со времен Корейской войны

Смелый Китай: Пекин стал гораздо сильнее со времен Корейской войны Владислав ВислИздание Global Times пишет о том, что Китай значительно укрепил свои позиции со времён Корейской войны и способен противостоять агрессивной внешней политике США.

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