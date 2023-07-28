Смелый Китай: Пекин стал гораздо сильнее со времен Корейской войны Владислав ВислИздание Global Times пишет о том, что Китай значительно укрепил свои позиции со времён Корейской войны и способен противостоять агрессивной внешней политике США.
Смелый Китай: Пекин стал гораздо сильнее со времен Корейской войны Владислав ВислИздание Global Times пишет о том, что Китай значительно укрепил свои позиции со времён Корейской войны и способен противостоять агрессивной внешней политике США.
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