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Несекретные материалы

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  • Nikolay Zakharov
    Успеха Вам ребята,в Авдеевке в плен не брать,там нацисты-оторвы,они же по жилым домам Донецка до сего дня бомбят.Падение Авдеевки ...
  • ВераВерная
    Скорей бы уже.✊🇧🇬✈️🚀🚁💥Падение Авдеевки ...
  • Misha Glusch
    ну, теперь пора хуситам вступатьОбозначился план ...

США создают «ЗРК-Франкенштейны» для Украины, объединяя советские и американские системы ПВО

США создают «ЗРК-Франкенштейны» для Украины, объединяя советские и американские системы ПВО

Новости в американских СМИ косвенно подтверждают факт неспособности США обеспечить оружием Украину и Израиль одновременно.

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