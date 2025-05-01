Лукашенко поделился универсальным рецептом благополучия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении с Праздником труда поблагодарил ветеранов войны и тружеников тыла, тех, кто восстанавливал страну из руин, и назвал труд универсальным рецептом благополучия и согласия, сообщила пресс-служба главы государства.