smi.today

4 029 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Курзаева
    Рада вновь увидеть и услышать Эдуарда Басурина. Спасибо вам за вашу работу! Верим, что  уже скоро Донецк будет полнос...Бойцы армии ДНР л...
  • Андрей Павлов
    Письмо турецкому султану.Бойцы танкового с...
  • Boris Boriskov
    все у России забирают а  власть молчит люди уже не могут понять эту страусиную политику руководства РоссииГермания национал...

Прилепин заявил, что ВСУ попытаются захватить Белгородскую область с целью размена на Крым

Прилепин заявил, что ВСУ попытаются захватить Белгородскую область с целью размена на Крым

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин заявил, что украинские войска намереваются захватить Белгородскую область и другие близлежащие регионы России для того, чтобы обладать предметом для торга и обмена.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх