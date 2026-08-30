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Huawei выводит HarmonyOS на мировой рынок

Huawei выводит HarmonyOS на мировой рынок

В скором времени стартует бета-тест в разных странах и регионах 28 и 29 августа компания Huawei провела масштабную конференцию HarmonyOS Ecosystem Conference (HEC) 2026, посвященную теме «Новые интеллектуальные связи, новое будущее».

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