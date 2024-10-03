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МЧС: в Хабаровске загорелся Театр музыкальной комедии

МЧС: в Хабаровске загорелся Театр музыкальной комедии

Краевой музыкальный театр на улице Карла Маркса загорелся в Хабаровске.В МЧС России сообщили, что горит обшивка и кровля здания на 1 000 квадратных метрах.

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