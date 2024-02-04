Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Бурцев
    Охотничьи ружья необходимы полуавтоматические, это МЦ 2112 и МР-153, многозарядные, до 5 патронов, чем снарядите патр...Военкоры требуют ...
  • Раиса Мелькумова
    У КГБ были длинные руки, они могли добраться до всех, а сейчас…После этих слов Т...
  • Владимир Нелюбин
    Просто автор не совсем грамотный....не обращайте внимание..Вы просто лишитес...

Предложение не признавать итоги выборов в России в Европарламенте поддержали единицы

Предложение не признавать итоги выборов в России в Европарламенте поддержали единицы

С такой инициативой вышел европарламентарий от Эстонии Рихо Терраса.Европейский парламент не оценил инициативу своего эстонского члена Рихо Терраса не признавать итоги выборов президента России, которые должны состояться 17 марта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Бабин
А соседки Эстонии в стороне остались что ли-что то не верится
Ответить
15 час.
AS
Anatoliy Skorohodov
Гомосячное евробыдло! Вы будете долгот смеяться, но Россиянам  насрать на то, что вы думаете по поводу наших выборов президента! Вы можете на дерьмо изойти от злобы, мы будем этому только рады. Так что продолжайте вонять, самим и нюхать!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх