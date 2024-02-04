Предложение не признавать итоги выборов в России в Европарламенте поддержали единицы

AS

Anatoliy Skorohodov

Гомосячное евробыдло! Вы будете долгот смеяться, но Россиянам насрать на то, что вы думаете по поводу наших выборов президента! Вы можете на дерьмо изойти от злобы, мы будем этому только рады. Так что продолжайте вонять, самим и нюхать!