Предложение не признавать итоги выборов в России в Европарламенте поддержали единицы

С такой инициативой вышел европарламентарий от Эстонии Рихо Терраса.Европейский парламент не оценил инициативу своего эстонского члена Рихо Терраса не признавать итоги выборов президента России, которые должны состояться 17 марта.
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