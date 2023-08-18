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На «Армии-2023» впервые показали модернизированные Ми-28нм и Ка-52м

На «Армии-2023» впервые показали модернизированные Ми-28нм и Ка-52м

Ка-52м получил новую прицельную систему.фото: mil.ru--> Новейшие модернизированные ударные вертолёты ВКС России Ми-28нм и Ка-52м впервые показали в рамках международного форума «Армия-2023» на открытой экспозиции авиационной техники в Кубинке.

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Комментарии
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А
Александр
Надо не разбитую западную военную технику показывать, а пленных хохлов с их рассказами почему сдались или попали в плен и за что их судят в России.
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16 час.

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