В конгрессе США предложили украинцам задуматься о замене лидера

О смене главы киевского режима следует задуматься в случае отказа Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров, заявил спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон 2 марта в интервью телеканалу NBC News.
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