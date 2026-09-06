Репортёр
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Репортёр

76 подписчиков

Деиндустриализация Украины: как удары ВС РФ влияют на промышленность и лишают надежды

Деиндустриализация Украины: как удары ВС РФ влияют на промышленность и лишают надежды

Минобороны России сообщило, что в ночь на 5 сентября ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным ракетным оружием и БПЛА-камикадзе по важным предприятиям металлургической промышленности Украины, которые обеспечивали нужды местного ВПК и потребности ВСУ.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым