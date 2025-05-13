"Скажи мне кто твой друг и я скажу, кто ты."А что мы подразумеваем под этой фразой? Правильно ли мы её понимаем?Когда задаешь этот вопрос, обычно отвечают так: "подобное притягивается, а значит с кем ты дружишь, таков ты и сам.