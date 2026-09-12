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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о подготовке Овечкина к 22-му сезону в НХЛ: «Саша ни в чем себе не отказывает, живет так лет 10-15. Я видел режимщиков, которые не знали, как по воротам ударить»

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о подготовке капитана « Вашингтона » Александра Овечкина к своему 22-му сезону в НХЛ .

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